Российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко сыграют в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на воскресенье, 19 января. Игра в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» назначена на 3.30 по московскому времени.

Мирра Андреева vs Арина Соболенко: трансляция матча Australian Open (видео)

Результат игры Андреева — Соболенко и других встреч Australian Open доступен в режиме онлайн в матч-центре нашего сайта.

Официальных трансляций Australian Open в России нет. Онлайны в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Арина Соболенко является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии и первой ракеткой мира. На предыдущих стадиях Aus Open 2025 она обыграла американку Слоан Стивенс, испанку Джессику Бузас и датчанку Клару Таусон.

Мирра Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге. Россиянка в свою очередь на «мейждоре» в Мельбурне прошла чешку Мари Боузкову, японку Моюку Учижиму, и полячку Магдалену Френх.