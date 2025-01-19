Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:30

Мирра Андреева — Арина Соболенко: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Мирра Андреева и Арина Соболенко сыграют в матче Australian Open 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко сыграют в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на воскресенье, 19 января. Игра в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» назначена на 3.30 по московскому времени.

Мирра Андреева vs Арина Соболенко: трансляция матча Australian Open (видео)

Результат игры Андреева — Соболенко и других встреч Australian Open доступен в режиме онлайн в матч-центре нашего сайта.
Официальных трансляций Australian Open в России нет. Онлайны в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Арина Соболенко является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии и первой ракеткой мира. На предыдущих стадиях Aus Open 2025 она обыграла американку Слоан Стивенс, испанку Джессику Бузас и датчанку Клару Таусон.

Мирра Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге. Россиянка в свою очередь на «мейждоре» в Мельбурне прошла чешку Мари Боузкову, японку Моюку Учижиму, и полячку Магдалену Френх.

Australian Open
Арина Соболенко
Мирра Андреева
Читайте также
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева — Соболенко, матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича
Мирра Андреева — Арина Соболенко: российская звезда против чемпионки. Онлайн-трансляция матча Australian Open
Француз Муте потерял сознание в душе перед матчем на Открытом чемпионате Австралии
Янчук назвал случайностью провал российских теннисистов на Australian Open
Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии
Американка Коллинз вступила в конфликт со зрителями на Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева — Соболенко, матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости