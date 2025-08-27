Мирра Андреева — Анастасия Потапова: трансляция матча US Open онлайн

Мирра Андреева и Анастасия Потапова сыграют во втором круге Открытого чемпионата США по теннису 28 августа

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Потапова встретятся во втором круге US Open в ночь на четверг, 28 августа. Матч пройдет на Национальном стадионе имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США). Начало игры — после 00.00 28 августа по московскому времени.

Мирра Андреева — Анастасия Потапова: трансляция турнира US Open (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Андреева — Потапова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Андреева — Потапова можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

18-летняя Андреева — пятая ракетка мира. Мирра на старте турнира обыграла американку Алисию Паркс (6:0, 6:1).

24-летняя Потапова занимает 53-е место в мировом рейтинге. Анастасия в первом круге выиграла у китаянки Чжу Линь (6:4, 4:6, 6:2).