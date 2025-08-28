Андреева победила Потапову во втором круге US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову во втором круге турнира US Open — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 17 минут. 18-летняя Мирра допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

В третьем круге Андреева сыграет против американки Тэйлор Таунсенд.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3