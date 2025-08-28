Андреева победила Потапову во втором круге US Open
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову во втором круге турнира US Open — 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 17 минут. 18-летняя Мирра допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 4).
В третьем круге Андреева сыграет против американки Тэйлор Таунсенд.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3
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