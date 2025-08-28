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28 августа 2025, 03:24

Андреева победила Потапову во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову во втором круге турнира US Open — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 17 минут. 18-летняя Мирра допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

В третьем круге Андреева сыграет против американки Тэйлор Таунсенд.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3

Источник: Сетка турнира US Open
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Теннис
US Open
Анастасия Потапова
Мирра Андреева
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