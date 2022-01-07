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Министр внутренних дел Австралии: «Джоковича не брали в плен. Он может уехать в любой момент, если захочет»

В МВД Австралии опровергли слова мамы Джоковича о «пленении» сына
09:49
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Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс прокомментировала слова мамы сербского теннисиста Новака Джоковича Дияны Джокович о том, что ее сына «держат в плену» в Австралии.

«Джоковича не брали в плен в Австралии, — приводит слова Эндрюс AFP News Agency. — Он может уехать в любой момент, если захочет. И пограничная служба это организует».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AFP/status/1479308560899391490

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Карен Саркисян все материалы автора
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