Министр спорта Франции: «Заявление Джоковича о Косове было воинственным»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала воинственными и неуместными слова сербского теннисиста Новака Джоковича о сербах в Косово.

После матча первого круга «Ролан Гаррос» спортсмен призвал остановить насилие в Косово, написав на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии! Стоп насилию».

«Спортсменам позволяется нести послания, направленные на защиту прав человека, послания, которые объединяют людей вокруг универсальных ценностей. Но в данном случае речь идет о воинственном политическом заявлении, такое не должно повториться», — приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 2.

После поступка спортсмена в соцсетях требуют дисквалифицировать и отстранить спортсмена от тенниса за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее в СМИ сообщалось, что формирования международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. На данный момент известно более чем о 50 пострадавших.