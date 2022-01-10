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Министр по вопросам иммиграции Австралии подтвердил, что виза Джоковича может быть снова аннулирована

15:00
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Министр по вопросам иммиграции Австралии Алекс Хоук примет решение по австралийской визе первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Об окончательном решении должно быть объявлено 11 января, сообщает The Age.

«После решения федерального окружного суда министр по своему усмотрению может рассмотреть вопрос об отмене визы Джоковича в соответствии с законом о миграции. Министр в настоящее время рассматривает этот вопрос, процесс продолжается», — рассказал пресс-секретарь главы ведомства.

Ранее австралийский суд отменил решение властей страны о депортации теннисиста Новака Джоковича. Теперь не исключено, что первая ракетка мира сможет выступить на турнире «Большого шлема» Australian Open.

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Иван Шитик все материалы автора
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