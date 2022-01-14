Министр иммиграции Австралии — о депортации Джоковича: «Правительство твердо стоит на защите границ, особенно в связи с пандемией»

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, самолично принявший решение о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича из страны, прокомментировал свой шаг.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями по статье 133C(3) Миграционного кодекса, чтобы аннулировать визу Новака Джоковича из соображений здоровья и правопорядка, что это отвечает общественным интересам. — приводит слова Джоковича The Sidney Morning Herald. — Мое решение последовало за постановлением Федерального окружного суда и суда по семейным делам от 10 января 2022 года, которое отменило предыдущее решение об аннулировании визы в соотвествеии с процессуальными нормами.

Принимая свое решение, я со всей отвественностью принял к рассмотрению информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, Австралийской пограничной службой и господином Джоковичем.

Правительство Моррисона твердо стоит на защите границ Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, сегодня, 14 января, стало известно, что виза первой ракетки мира аннулирована. Серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open-2022.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован, однако суд 10 января отменил это решение.