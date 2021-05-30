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Милош Раонич снялся с Roland Garros

12:46
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Канадский теннисист Милош Раонич снялся с Roland Garros, сообщает Entry List в Twitter.

По информации источника, вместо Раонича в основной сетке турнира выступит аргентинец Франсиско Серундоло, который сыграет в первом круге с бразильцем Тиаго Монтейрой.

Раонич занимает 18-е место в рейтинге ATP, он был 17-м сеяным Roland Garros.

Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня в Париже (Франция).

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