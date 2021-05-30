Милош Раонич снялся с Roland Garros
12:46
Канадский теннисист Милош Раонич снялся с Roland Garros, сообщает Entry List в Twitter.
По информации источника, вместо Раонича в основной сетке турнира выступит аргентинец Франсиско Серундоло, который сыграет в первом круге с бразильцем Тиаго Монтейрой.
Roland Garros Update:— Entry List Updates (@EntryLists) May 30, 2021
OUT: Raonic
IN: F. Cerundolo (LL, will play against Monteiro)
Раонич занимает 18-е место в рейтинге ATP, он был 17-м сеяным Roland Garros.
Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня в Париже (Франция).
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