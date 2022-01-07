Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова заместителя премьер-министра Австралии Барнаби Джойса в адрес сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Какой же зампремьер Австралии хам! Такое поведение демонстрирует, что люди совершенно не заботятся о репутации своей страны. Джокович — всемирно известный теннисист. Он не совершил ничего криминального. В Австралии сейчас существует огромное количество мигрантов, которые черт знает откуда взялись, но грабят, воруют и насилуют», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы РФ также оценил работу Правительства Австралии.

«Эти люди, которые ни слова правды не говорят, правительство не смущают. А эта обычная ошибка показывает, насколько агрессивно австралийцы настроены по отношению к людям. У них какие-то проблемы в правительстве. Этого зампремьера давно пора отправить в отставку. Он позорит страну! Я уверен, что большинство австралийцев возмущены таким хамством. Невозможно представить, чтобы в России такое сказал чиновник. Его бы тотчас вышвырнули. Как раз самого зампремьера Австралии нужно пинками под зад гнать из правительства», — добавил Милонов.

Джойс заявил в адрес Джоковича: «Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем твой зад отсюда».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.