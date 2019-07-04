Михаил Южный сравнил Марию Шарапову с Роджером Федерером

Экс-восьмая ракетка мира, герой финала Кубка Дэвиса-2002 Михаил Южный​ считает, что Марии Шараповой рано заканчивать карьеру. 32-летняя россиянка уступила в первом круге Уимблдона, не доиграв матч из-за травмы.

- Мне вспоминается, как Федерер опустился на восьмую строчку рейтинга, и все говорили, что ему не стоит портить репутацию, а лучше завершить карьеру, – цитирует Южного RT. – Вместо этого он только усилил свою игру. Выигрыш еще одного турнира Большого шлема может послужить достаточной мотивацией. Если она чувствует, что может это сделать, зачем заканчивать карьеру?