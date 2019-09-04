Михаил Южный: «Медведев выдает результат, который привыкли видеть от Федерера, Надаля, Джоковича»

Победитель 10 турниров ATP Михаил Южный признался, что не ожидал победы россиянина Даниила Медведева над Стэном Вавринкой в 1/4 финала US Open. Также он добавил, что с интересом будет следить за полуфиналом, в котором российский теннисист сыграет с Григором Димитровым.

— Надо признать, что Даниилу изначально досталось хорошая сетка, — цитирует ТАСС Южного. — Однако я не думал, что он сумеет обыграть Вавринку. Было видно, что Медведев уставший и играет на пределе, в итоге Даниил нас удивил уверенной победой, уже все начинают привыкать. Мы видим, что у него есть запас прочности, на протяжении долгого времени он выдает результат, который все привыкли видеть от Федерера, Надаля, Джоковича. Медведев уже готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала такого турнира. Будем смотреть с интересом за матчем.

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