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Сегодня, 17:03

Метревели считает, что Рублев не выдерживает формат «Больших шлемов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советский теннисист Александр Метревели прокомментировал выступление россиянина Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«От Рублева можно было ожидать большего, он по праву входит в десятку. Но не выдерживает формат «Больших шлемов». Здесь дистанция больше, и нужно быть готовым, в том числе психологически. К таким турнирам надо подводиться, а он разбрасывается, неправильно составляет календарь. Мелкие турниры надо играть, но прежде всего для подготовки к более важным соревнованиям», — цитирует Метревели Metaratings.

26-летний россиянин уступил итальянцу Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Источник: Metaratings
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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