Метревели считает, что Рублев не выдерживает формат «Больших шлемов»

Советский теннисист Александр Метревели прокомментировал выступление россиянина Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«От Рублева можно было ожидать большего, он по праву входит в десятку. Но не выдерживает формат «Больших шлемов». Здесь дистанция больше, и нужно быть готовым, в том числе психологически. К таким турнирам надо подводиться, а он разбрасывается, неправильно составляет календарь. Мелкие турниры надо играть, но прежде всего для подготовки к более важным соревнованиям», — цитирует Метревели Metaratings.

26-летний россиянин уступил итальянцу Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.