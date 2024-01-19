Метревели — о победе Андреевой над Парри: «Они показали странный теннис»

Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой над француженкой Дианой Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в третьем круге Australian Open-2024. По ходу третьего сета 16-летняя спортсменка проигрывала — 1:5.

«Такие камбэки случаются иногда. Это заслуга Мирры и, конечно, заслуга соперницы. Они показали странный теннис — 6:1 и 1:6 было. Она молодец, что выиграла такой матч. Но такой камбэк только в женском теннисе бывает. У нее есть характер, до этого она тоже его показывала, выигрывала очень напряженные матчи. Мирра на Australian Open уже прошла далеко и сыграла хорошо. Дальше зависит от того, сколько у нее сил осталось, насколько она готова психологически», — приводит слова Метревели Metaratings.ru.

В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).