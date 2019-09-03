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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Мертенс разгромила обидчицу Кузнецовой и вышла в 1/4 финала US Open

01:10
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Бельгийка Элисе Мертенс в четвертом круге US Open разгромила американку Кристи Ан (6:1, 6:1), которая начала свой путь на турнире с победы над россиянкой Светланой Кузнецовой. Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут.

За право выйти в полуфинал 25-я сеяная сразится с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Тейлор Таунсенд (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Кристи Ан (США, WC) — 6:1, 6:1

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