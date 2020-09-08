Мертенс обыграла Кенин на US Open
05:32
Бельгийка Элисе Мертенс прошла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» US Open. В двух сетах она выиграла американки Софии Кенин.
Также в четвертьфинал вышла Цветана Пиронкова из Болгарии, которая ранее переиграла француженку Ализе Корне.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Цветана Пиронкова (Болгария) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия) — София Кенин (США) — 6:3, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/35/