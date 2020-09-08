Мертенс обыграла Кенин на US Open

Бельгийка Элисе Мертенс прошла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» US Open. В двух сетах она выиграла американки Софии Кенин.

Также в четвертьфинал вышла Цветана Пиронкова из Болгарии, которая ранее переиграла француженку Ализе Корне.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Цветана Пиронкова (Болгария) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия) — София Кенин (США) — 6:3, 6:3