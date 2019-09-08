Мертенс и Соболенко выиграли женский парный разряд на US Open

Элисе Мертенс и Арина Соболенко, представляющие Бельгию и Белоруссию соответственно, выиграли женский парный разряд на Открытом чемпионате США.

В решающем матче они победили пару Виктория Азаренко (Белоруссия) — Эшли Барти (Австралия) в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 4) — Виктория Азаренко/Эшли Барти (Белоруссия/Австралия, 8) — 7:5, 7:5