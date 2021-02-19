Мертенс и Соболенко выиграли парный турнир Australian Open
09:33
Бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко 19 февраля выиграли Australian Open в парном разряде.
В финале они обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 6:2, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 3) — 6:2, 6:3
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