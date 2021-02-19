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Мертенс и Соболенко выиграли парный турнир Australian Open

09:33
Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Reuters
Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Reuters
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Бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко 19 февраля выиграли Australian Open в парном разряде.

В финале они обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 6:2, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 3) — 6:2, 6:3

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