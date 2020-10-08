Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой после поражения Андрея Рублева от Стефаноса Циципаса в 1/4 финала Roland Garros (5:7, 2:6, 3:6) признался, что российский теннисист его расстроил.

«Всем нравится, как играет Циципас. На корте он может практически все. Его где-то можно сравнить с Рублевым, да и путь у них был одинаковый. Начали турнир с 0-2 по сетам, потом героически спаслись и уверенно дошли до четвертьфинала. Ранее Рублев всегда бился на корте, сейчас же меня разочаровала его игра, не было искры», — цитирует Макинроя Tennis Head.