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Сегодня, 11:50

Медведеву предложили перейти в сквош после неудачного Australian Open

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Новый президент Федерации сквоша России Артем Буслаев в интервью «СЭ» высказался о шансах профессиональных теннисистов в этом виде спорта. На Олимпиаде-2028 сквош включен в официальную программу.

— Вам для популяризации не стоит взять что-нибудь или кого-нибудь у родственного тенниса? У Даниила Медведева бы у вас получилось?

— Учитывая, что Даниил — большой профессионал и один из лучших теннисистов мира — вполне возможно. Хотя, безусловно, сквош обладает своей уникальной спецификой. Дане пришлось бы потренироваться. (Смеется.) Вообще было бы интересно в перспективе привлечь кого-то из наших теннисистов, нынешних ли, бывших, устроить матчевую встречу. Тем более что у Даниила, да и Андрея Рублева, сейчас не очень получилось на Australian Open. Может, им стоит развеяться и попробовать такой модный вид спорта, как сквош. Но все это я говорю, конечно, с глубоким уважением к ним как к большим теннисистам и желаю взять реванш на следующих турнирах Большого шлема. А так — мы их всегда ждем, — сказал Буслаев.

Даниил Медведев
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