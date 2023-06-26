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26 июня, 23:29

Медведеву не грозят санкции со стороны Уимблдона из-за спонсорских контрактов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Даниила Медведева Лев Кассиль отреагировал на новость о новых запретах со стороны организаторов Уимблдона.

«Не могу это прокомментировать. Однако в случае, если от российских теннисистов потребуют разорвать соглашения, то нашим клиентам это не грозит — у них нет контрактов со спонсорами, которые находятся под санкциями», — приводит слова Кассиль Sport24.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдонского турнира потребовали от теннисистов из России и Белоруссии доказательств разрыва спонсорских контрактов с компаниями из санкционных списков Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-26-medvedevu-ne-grozyat-sanktsii-so-storony-uimbldona-iz-za-sponsorskikh-kontraktov
Теннис
Wimbledon
Даниил Медведев
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