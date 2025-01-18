Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:35

Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на крупную сумму за ряд нарушений на Открытом чемпионате Австралии-2025.

5-ю ракетку мира оштрафовали на 10 тысяч долларов за то, что в первом круге он разбил ракетку об камеру на сетке. Еще 66 тысяч он получил за неспортивное поведение во втором круге: бросок ракетки в рекламный щит, споры с судьей и неявка на обязательную пресс-конференцию.

В матче второго раунда Australian Open 28-летний россиянин уступил 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). По итогам выступления в турнире в Мельбурне Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.

Даниил Медведев. Буйства Медведева в кошмарном матче Мельбурна: швырнул ракетку, оскорбил болельщика — и сенсационно вылетел

Источник: Ubitennis
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Читайте также
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Хачанов оставил Australian Open без россиян. Куда мчится «русская тройка»?
В мужской сетке Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста
Алькарас пообещал сделать татуировку кенгуру в случае победы на Australian Open
Джокович в трех сетах победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open
Тин отпраздновал победу над Медведевым на Australian Open, побаловав себя пиццей
Медведев не пришел на пресс-конференцию после вылета с Australian Open
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Янчук назвал случайностью провал российских теннисистов на Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева — Соболенко, матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича
Американка Коллинз вступила в конфликт со зрителями на Australian Open
Australian Open-2025, результаты 18 января: Хачанов проиграл в третьем круге, Синнер победил
Руне в пяти сетах победил Кецмановича на Australian Open и вышел на Синнера
Янчук считает, что российские теннисисты не смогли должным образом подготовиться к Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Американка Коллинз вступила в конфликт со зрителями на Australian Open

Янчук считает, что Касаткина может победить Наварро на Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости