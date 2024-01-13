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Медведев: «Надеюсь, в этом сезоне мы увидим нового Даниила Медведева. Я хочу повзрослеть»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в новом сезоне будет по-другому настраиваться на турниры и постарается контролировать свои эмоции на корте.

«Я хочу измениться, хочу повзрослеть. Я чувствую, что сделал большой шаг за последние месяцы. Надеюсь, люди увидят это на корте, потому что турниры — это самое сложное испытание. Когда ты выходишь на игру, адреналин зашкаливает. Я знаю, возможно, Открытый чемпионат Австралии-2023 был не лучшим турниром «Большого шлема» с точки зрения моего взаимодействия со зрителями. Даже если что-то случится в этот раз, я просто хочу оставаться тем, кто я есть, стараться делать меньше глупостей. Надеюсь, мне удастся добиться этого в текущем сезоне, и мы увидим нового Даниила Медведева. Еще слишком рано говорить. Посмотрим в конце сезона», — приводит Tennis Head слова спортсмена.

В прошлом году Медведев дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где уступил американцу Себастьяну Корде.

Матчи Australian Open 2024 года пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января. В первом круге 27-летний Медведев сыграет против Теренса Атмана из Франции.

Источник: https://tennishead.net/daniil-medvedev-says-new-year-new-me-as-he-vows-to-mature-in-2024/
Даниил Медведев
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