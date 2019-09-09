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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев заявил, что будет помнить матч с Надалем и в 70 лет

12:09
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Российский теннисист Даниил Медведев — о финале US Open. В финальном матче его обыграл испанец Рафаэль Надаль (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Я определенно запомню этот вечер, — цитирует Медведева официальный сайт АТР. — Уверен, что даже Рафа с его 19-ю «Шлемами» помнит свой первый финал, хотя он его он его выиграл, а я проиграл. Это был невероятный матч, невероятная история. Все лето было для меня невероятным. Я помню каждый его момент. У меня довольно хорошая память, если мы говорим о теннисе. Я точно буду помнить этот матч, даже когда мне будет 70 лет.

А американцы кричали «Медведев!» Наш теннисист проиграл сумасшедший финал US Open

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/reviews/daniil-medvedev-vyigral-ili-net-kak-sygral-medvedev-v-amerike-rafael-nadal-19-y-turnir-bolshogo-shlema-1584468/

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