Медведев заявил, что будет помнить матч с Надалем и в 70 лет

Российский теннисист Даниил Медведев — о финале US Open. В финальном матче его обыграл испанец Рафаэль Надаль (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Я определенно запомню этот вечер, — цитирует Медведева официальный сайт АТР. — Уверен, что даже Рафа с его 19-ю «Шлемами» помнит свой первый финал, хотя он его он его выиграл, а я проиграл. Это был невероятный матч, невероятная история. Все лето было для меня невероятным. Я помню каждый его момент. У меня довольно хорошая память, если мы говорим о теннисе. Я точно буду помнить этот матч, даже когда мне будет 70 лет.

А американцы кричали «Медведев!» Наш теннисист проиграл сумасшедший финал US Open