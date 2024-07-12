Медведев заявил, что Алькарас — самый сложный соперник в его карьере

Российский теннисист Даниил Медведев после полуфинального матча Уимблдона заявил, что третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас является самым сложным сопеников в его карьере.

«Если дать Карлосу легкий удар, то ты знаешь, что для тебя все кончено. Пожалуй, он самый сложный соперник, с кем я встречался за карьеру. Но у меня есть время, чтобы постараться добиться большего», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Медведев проиграл испанцу в полуфинальном матче Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с Новаком Джоковичем (Сербия).