Медведев заработал на US Open 1,9 миллиона долларов

Россиянин Даниил Медведев на US Open заработал 1,9 миллиона долларов. Он дошел до финала, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Общие призовые первой ракетки России за карьеру составляют чуть более 6 миллионов.

Надаль на US Open заработал 3,85 миллиона и довел свои карьерные призовые до 115 миллионов. Он выиграл турнир «Большого шлема» в 19-й раз в карьере.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...