Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:29

Медведев: «Я хотел бы превзойти прошлогодний результат»

Роман Шишов
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге Australian Open над швейцарцем Анри Лааксоненом (6:1, 6:4, 7:6 7:3) отметил, что хочет победить на турнире.

В прошлом году россиянин дошел до финала турнира, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу.

«Я хотел бы превзойти прошлогодний результат, но это будет непросто. Я чувствую себя намного увереннее, чем в прошлом году, с точки зрения знания своей игры, того, на что я способен. Но я не думаю, что это что-то значит для самого титула», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия).

Даниил Медведев
0
Читайте также
«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open: Рублев и Медведев выиграли на старте. Расписание и результаты 18 января

Australian Open: Павлюченкова, Касаткина и Самсонова вышли во второй круг, Звонарева выбыла. Расписание и результаты 18 января
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости