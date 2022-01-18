Медведев: «Я хотел бы превзойти прошлогодний результат»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге Australian Open над швейцарцем Анри Лааксоненом (6:1, 6:4, 7:6 7:3) отметил, что хочет победить на турнире.

В прошлом году россиянин дошел до финала турнира, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу.

«Я хотел бы превзойти прошлогодний результат, но это будет непросто. Я чувствую себя намного увереннее, чем в прошлом году, с точки зрения знания своей игры, того, на что я способен. Но я не думаю, что это что-то значит для самого титула», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия).