Медведев вызвал врача после победы над Рублевым из-за судороги в левой ноге
09:51
Российский теннисист Даниил Медведев почувствовал боль в ноге после победы в четвертьфинале Australian Open над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2).
После матча Медведев вызвал врача из-за судороги в левой ноге.
В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
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