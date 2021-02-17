Медведев вызвал врача после победы над Рублевым из-за судороги в левой ноге

Российский теннисист Даниил Медведев почувствовал боль в ноге после победы в четвертьфинале Australian Open над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2).

После матча Медведев вызвал врача из-за судороги в левой ноге.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.