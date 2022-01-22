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Сегодня, 10:30

Медведев высказался об отношениях с болельщиками на Australian Open

Виктория Кравченко

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в третьем круге Australian Open против Ботика Ван де Зандсюлпа из Нидерландов (6:4, 6:4, 6:2). Отдельно он остановился на контакте с публикой.

«Играть с голландцем в Австралии — это иначе, чем играть с австралийцем в Австралии. Четыре сезона я приезжал сюда в разном статусе. Конечно, не хочу останавливаться на четвертом круге. В этом турнире каждый матч сложный. Сегодня борьба была намного упорнее, чем может показаться», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Два дня назад россиянин выразил недовольство поведением публики после матча с Ником Кирьосом. Играя на главной арене «Мельбурн-парка», Медведев потом критично высказался о болельщиках, шумевших в решающие моменты игры, за что был освистан в интервью на корте.

«У нас с болельщиками складываются отношения, а во всех отношениях бывают напряженные моменты. Это интересно, не просто: «Привет, пока, увидимся в следующий раз». Планирую приезжать сюда еще много лет. И не всегда отношения будут хорошими, но я надеюсь, что хорошего будет больше, чем плохого», — сказал Медведев.

За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

Источник: https://www.eurosportplayer.com/videos/eurosport/daniil-medvedev-botic-van-de-zandschulp
Australian Open
Даниил Медведев
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