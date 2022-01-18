Медведев высказался о победе в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне. Ранее он обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6 7:3).

«Мне нравится давление. В прошлом году я хорошо начал в Австралии — выиграл ATP Cup, здесь вышел в финал. Австралийские турниры для меня очень важны, мне нравится здесь играть, нравится хард. И всегда хочется улучшить результат, но просто не будет», — сказал Медведев после победного матча.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия).