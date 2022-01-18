Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:04

Медведев высказался о победе в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне. Ранее он обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6 7:3).

«Мне нравится давление. В прошлом году я хорошо начал в Австралии — выиграл ATP Cup, здесь вышел в финал. Австралийские турниры для меня очень важны, мне нравится здесь играть, нравится хард. И всегда хочется улучшить результат, но просто не будет», — сказал Медведев после победного матча.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания, Q) — Ник Кирьос (Австралия).

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен соперник Рублева по второму кругу Australian Open

Медведев считает Надаля фаворитом Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости