Медведев высказал претензии судье на Уимблдоне по поводу отображения результатов парных игр на табло

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Уимблдона против немца Ян-Леннарда Штруффа выразил недовольство тем, что на табло показывали результаты игр в парном разряде.

В момент одной из пауз в третьем сете россиянин поднял этот вопрос перед судьей на вышке Карлосом Бернардесом.

«Извините, вы можете попросить их показывать результаты одиночных матчей? Они показывают только парные матчи. Мне нет дела до парных результатов», — заявил Медведев.

Бразильский арбитр с улыбкой принял замечание Медведева, а затем начал с кем-то разговаривать по телефону.

Встреча российского теннисиста против представителя Германии была прерван из-за дождливой погоды при счете 6:1, 6:3, 4:6; 1:1 в пользу Медведева. Матч будет доигран в субботу, 6 июля.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Российские и белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в турнире.