Медведев вышел во второй круг US Open
21:42
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда он обыграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана — 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Квон Суну (Корея) — Уго Дельен (Боливия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 6:4, 6:1, 6:2
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