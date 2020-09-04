Медведев вышел в третий круг US Open

Россиянин Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира. В трех сетах он переиграл Кристофера О`Коннелла из Австралии.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Джеффри Джоном Вольфом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:1

Фрэнсис Тиафо (США) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:4, 7:6 (8:6)

Вашек Поспишил (Канада) — Милош Раонич (Канада, 25) — 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:3