Медведев вышел в третий круг Australian Open
15:14
Российский теннисист Даниил Медведев 11 февраля обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в матче второго круга Australian Open — 6:2, 7:5, 6:1.
Игра длилась 1 час и 46 минут. В третьем круге турнира 25-летний Медведев встретится с сербом Филипом Крайиновичем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 7:5, 6:1
Опрос
проголосовало: 5200Все опросы
Кто фаворит мужского турнира Australian Open 2021?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю