Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев 11 февраля обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в матче второго круга Australian Open — 6:2, 7:5, 6:1.

Игра длилась 1 час и 46 минут. В третьем круге турнира 25-летний Медведев встретится с сербом Филипом Крайиновичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 7:5, 6:1