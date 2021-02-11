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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев вышел в третий круг Australian Open

15:14
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев 11 февраля обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в матче второго круга Australian Open — 6:2, 7:5, 6:1.

Игра длилась 1 час и 46 минут. В третьем круге турнира 25-летний Медведев встретится с сербом Филипом Крайиновичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 7:5, 6:1

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