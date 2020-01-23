Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев вышел в третий круг Australian Open

07:31
23 января. Австралия. Даниил Медведев. Фото Twitter
23 января. Австралия. Даниил Медведев. Фото Twitter
Теги:

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах он переиграл испанца Педро Мартинеса и стал первым участником, вышедшим сегодня в третий круг.

Следующий соперник российского теннисиста определится в матче Хайме Мунар — Алексей Попырин.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 7:5, 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир