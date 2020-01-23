Медведев вышел в третий круг Australian Open
07:31
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах он переиграл испанца Педро Мартинеса и стал первым участником, вышедшим сегодня в третий круг.
Следующий соперник российского теннисиста определится в матче Хайме Мунар — Алексей Попырин.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 7:5, 6:1, 6:3
No stopping Daniil ??— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020
The World No.4 dispatches of Qualifier Pedro Martinez, 7-5 6-1 6-3 to advance to the third round for the second time at the #AusOpen.#AO2020 pic.twitter.com/vMpq9asdds
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