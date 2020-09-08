Медведев вышел в четвертьфинал US Open, отдав сопернику всего 5 геймов
04:00
Россиянин Даниил Медведев уверенно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге US Open. Российский теннисист за три сета отдал сопернику всего 5 геймов.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:1, 6:0
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