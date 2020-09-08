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Медведев вышел в четвертьфинал US Open, отдав сопернику всего 5 геймов

04:00
8 сентября. Даниил Медведев. Фото US Open
8 сентября. Даниил Медведев. Фото US Open
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Россиянин Даниил Медведев уверенно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге US Open. Российский теннисист за три сета отдал сопернику всего 5 геймов.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:1, 6:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/

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