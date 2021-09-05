Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвертом круге он победил американца Дэниела Эванса со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

За выход в полуфинал Медведев поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Этот матч пройдет 7 сентября (начало — в 19.00 по московскому времени).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:3, 6:4, 6:3