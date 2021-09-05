Медведев вышел в четвертьфинал US Open
22:34
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвертом круге он победил американца Дэниела Эванса со счетом 6:3, 6:4, 6:3.
За выход в полуфинал Медведев поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.
Этот матч пройдет 7 сентября (начало — в 19.00 по московскому времени).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:3, 6:4, 6:3
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