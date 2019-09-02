Медведев вышел в 1/4 финала US Open, где может встретиться с Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, вышел в четвертьфинал. В четвертом раунде он обыграл немца Доминика Кепфера — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 34 минуты. На счету россиянина 16 подач навылет, тогда как у его соперника лишь 2 эйса.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)