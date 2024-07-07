Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона, Димитров снялся из-за травмы

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Соперник 5-й ракетки мира в четвертом круге болгарин Григор Димитров снялся с матча из-за повреждения колена. Игра завершилась в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева.

В первом сете при счете 4:3 в пользу россиянина Димитров оступился в момент удара. Позже теннисист взял медицинский тайм-аут из-за дискомфорта в области правого колена и покинул корт. После возвращения Димитров отыграл один сет и не смог продолжить встречу.

Медведев вышел в 1/4 финала травяного «мейджора» и сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 5:3 отказ 2-го игрока