Медведев выиграл первый сет в матче с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет в полуфинальном матче Уимблдона-2024 с испанцем Карлосом Алькарасом — 7:6 (7:1).

Сет продлился 1 час. Медведев дважды вел с брейком, но затем два раза отдал свою подачу сопернику. Также россиянин получил предупреждение за слова в адрес судьи.

Встреча проходит на Центральном корте в Лондоне. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти.