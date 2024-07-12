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Сегодня, 16:35

Медведев выиграл первый сет в матче с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет в полуфинальном матче Уимблдона-2024 с испанцем Карлосом Алькарасом — 7:6 (7:1).

Сет продлился 1 час. Медведев дважды вел с брейком, но затем два раза отдал свою подачу сопернику. Также россиянин получил предупреждение за слова в адрес судьи.

Встреча проходит на Центральном корте в Лондоне. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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