Медведев выиграл 6 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Третья ракетка мира выиграл 6 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Помимо Медведева, такой результат в 21-м веке показывали Новак Джокович, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона и сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).