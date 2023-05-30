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Сегодня, 19:53

Медведев выбыл из «Ролан Гаррос» в первом круге в пятый раз за карьеру

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл бразильцу Тиаго Сейбот Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Таким образом поражение в первом круге открытого чемпионата Франции стало для теннисиста пятым в карьере. Ранее Медведев показывал такой результат с 2017 по 2020 год. В 2021-м он дошел до 1/4 финала турнира, в 2022-м — до 1/8 финала.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Уайлд сыграет с победителем пары Кантен Алис (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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