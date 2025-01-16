Медведев вступил в перепалку с болельщиком во время матча на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев грубо ответил болельщику во время матча второго круга Australian Open против американца Лернера Тиена.
«****** будешь у меня», — выкрикнул Медведев кому-то на трибунах на русском языке.
«Правильно!» — ответил кто-то из русскоговорящих зрителей.
Медведев проиграл 19-летнему Тиену первые два сета со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Американец занимает 121-е место в рейтинге АТР.
Победитель матча встретится в третьем круге с французом Корентеном Муте.
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