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Медведев вступил в перепалку с болельщиком во время матча на Australian Open

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев грубо ответил болельщику во время матча второго круга Australian Open против американца Лернера Тиена.

«****** будешь у меня», — выкрикнул Медведев кому-то на трибунах на русском языке.

«Правильно!» — ответил кто-то из русскоговорящих зрителей.

Медведев проиграл 19-летнему Тиену первые два сета со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Американец занимает 121-е место в рейтинге АТР.

Победитель матча встретится в третьем круге с французом Корентеном Муте.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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