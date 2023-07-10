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Сегодня, 16:52

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В понедельник, 10 июля Медведев победил чеха Иржи Легечку в четвертом круге Уимблдона-2023. Легечка снялся с матча при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

До этого лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был выход в четвертый круг в 2021 году. Тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6) в матче за выход в четвертьфинал.

Соперником Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023 станет победитель матча Кристофер Юбенкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5).

Медведев выигрывал турнир «Большого шлема» один раз в карьере — он становился победителем US Open в 2021 году. Также он доходил до финала US Open в 2019 году и дважды был финалистом Australian Open (2021, 2022).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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