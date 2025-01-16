Медведев во втором круге Australian Open проиграл первые два сета 121-й ракетке мира

Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open встречается с американцем Лернером Тиеном.

Второй сет остался за 19-летним американцем: 121-я ракетка мира выиграл со счетом 7:6 (7:4). На тай-брейке система зафиксировала у Медведева два заступа при подаче и после этого счет стал 2:4.

Первый сет также остался за Тиеном — 6:3. Медведев во втором сете получил предупреждение.

Победитель матча встретится в третьем круге с французом Корентеном Муте.