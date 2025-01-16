Медведев во втором круге Australian Open проиграл первые два сета 121-й ракетке мира
Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open встречается с американцем Лернером Тиеном.
Второй сет остался за 19-летним американцем: 121-я ракетка мира выиграл со счетом 7:6 (7:4). На тай-брейке система зафиксировала у Медведева два заступа при подаче и после этого счет стал 2:4.
Первый сет также остался за Тиеном — 6:3. Медведев во втором сете получил предупреждение.
Победитель матча встретится в третьем круге с французом Корентеном Муте.
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