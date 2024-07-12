Медведев третий раз за карьеру проиграл на ТБШ сопернику из топ-10, взяв первый сет

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Медведев лишь в третий раз за карьеру проиграл оппоненту из первой десятки мирового рейтинга на турнире «Большого шлема», выиграв первый сет. Два его предыдущих поражения были в финалах Australian Open-2022 (Рафаэлю Надалю) и 2024 (Яннику Синнеру).

В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

В прошлом году Алькарас впервые в карьере одержал победу на Уимблдоне, обыграв в решающей встрече Джоковича.