Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:19

Медведев третий раз за карьеру проиграл на ТБШ сопернику из топ-10, взяв первый сет

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Медведев лишь в третий раз за карьеру проиграл оппоненту из первой десятки мирового рейтинга на турнире «Большого шлема», выиграв первый сет. Два его предыдущих поражения были в финалах Australian Open-2022 (Рафаэлю Надалю) и 2024 (Яннику Синнеру).

В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

В прошлом году Алькарас впервые в карьере одержал победу на Уимблдоне, обыграв в решающей встрече Джоковича.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
1
0
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
День московского транспорта отметят в столице 13 июля
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас — о выходе во второй подряд финал Уимблдона: «Чувствую, что я уже не новичок»
Медведев — Алькарас: испанец выиграл третий сет и вышел вперед в полуфинале Уимблдона
Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес арбитра
Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона
Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов
Макинрой сравнил вторую ракетку мира Джоковича с Дартом Вейдером
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Алькарас — второй самый молодой игрок, вышедший в финал Уимблдона и «Ролан Гаррос» в одном сезоне
Алькарас — о выходе во второй подряд финал Уимблдона: «Чувствую, что я уже не новичок»
Медведев был хорош в полуфинале Уимблдона. Но для победы этого не хватило
Медведев проиграл Алькарасу, Джокович в битве за финал: онлайн-трансляция Уимблдона
Медведев в четырех сетах проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
Медведев — Алькарас: испанец выиграл третий сет и вышел вперед в полуфинале Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев в четырех сетах проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024

Алькарас — о выходе во второй подряд финал Уимблдона: «Чувствую, что я уже не новичок»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости