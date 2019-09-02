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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев в случае победы над Вавринкой станет четвертой ракеткой мира

06:13
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Россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал US Open, далее встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. В случае победы Даниил в рейтинге ATP обойдет Доминика Тима и займет четвертую позицию. Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Ранее он победил на турнире в Цинциннати (США).

Медведев продолжает разжигать. Танец Даниила перед болельщиками после выхода в 1/4 финала US Open

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