Медведев в случае победы над Вавринкой станет четвертой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал US Open, далее встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. В случае победы Даниил в рейтинге ATP обойдет Доминика Тима и займет четвертую позицию. Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Ранее он победил на турнире в Цинциннати (США).

Медведев продолжает разжигать. Танец Даниила перед болельщиками после выхода в 1/4 финала US Open