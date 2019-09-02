Медведев в случае победы над Вавринкой станет четвертой ракеткой мира
06:13
Россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал US Open, далее встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. В случае победы Даниил в рейтинге ATP обойдет Доминика Тима и займет четвертую позицию. Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
Ранее он победил на турнире в Цинциннати (США).
Медведев продолжает разжигать. Танец Даниила перед болельщиками после выхода в 1/4 финала US Open
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