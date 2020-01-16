Медведев в первом круге Australian Open cыграет с Тиафо, Рублев — с О'Коннелом
10:44
В Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге сыграет с Фрэнсисом Тиафо. В прошлом году американец дошел до четвертьфинала турнира.
Карен Хачанов (16) встретится с одним из теннисистов, прошедшим через квалификацию. Андрей Рублев (17) сразится с австралийцем Кристофером О'Конеллом. Трое россиян находятся в одной половине сетки.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграет с боливийцем Уго Дельеном. В четвертьфинале он может встретиться с Хачановым.
В правой половине сетки серб Новак Джокович (2) сыграет с нецмем Яном-Леннардом Штруффом, Роджер Федерер — с американцем Стивом Джонсоном.
#AusOpen men's draw complete: pic.twitter.com/uPK7xYY7IS— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 16, 2020
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