Медведев в четырех сетах уступил Кирьосу в четвертом круге US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев в 1/8 финала US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу со счетом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. На счету россиянина 22 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 8. Австралиец сделал 21 эйс и 7 ошибок на второй подаче, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.

В четвертьфинале 25-я ракетка мира встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2