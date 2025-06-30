Медведев утратит звание первой ракетки России по итогам Уимблдона

Теннисист Даниил Медведев перестанет быть первой ракеткой России после завершения Уимблдона.

Медведев уступил в первом круге Уимблдона Бенжамену Бонзи из Франции (6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6). Медведев не смог повторить прошлогодний результат, когда он дошел до полуфинала. По итогам турнира на его счету останется 2630 очков. У Андрея Рублева, даже если он проиграет на старте Уимблдона, будет на 290 очков больше.

Еще один шанс обойти Медведева есть у Карена Хачанова. Перед началом Уимблдона он занимает 20-е место в мировом рейтинге с 2240 очками. В 2024 году теннисист дошел до второго круга соревнования.

В 2025 году Медведев выиграл только один матч на турнирах «Большого шлема», преодолев лишь первый раунд на Открытом чемпионате Австралии. На Открытом чемпионате Франции он потерпел поражение в стартовом матче от британца Кэмерона Норри со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он проводится на травяном покрытии и завершится 13 июля. Испанец Карлос Алькарас стал победителем последних двух розыгрышей, обыграв Медведева в полуфинале соревнований в 2023 и 2024 годах.