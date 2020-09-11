Первый канал в прямом эфире покажет полуфинальный матч турнира Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Эта встреча US Open пройдет 12 сентября, начало трансляции — в 01.00 (время московское).

Ранее 24-летний Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) — в четвертьфинале US Open.

Во второй полуфинальной паре встретятся испанец Пабло Кареньо Буста и Александр Зверев из Германии.